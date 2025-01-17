Перед этим Трамп говорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпинем, обсуждали в том числе и TikTok.

Верховный суд США оставил в силе федеральный закон, в соответствии с которым китайская корпорация ByteDance должна либо продать свой видеохостинг TikTok, либо прекратить его работу на территории США. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Закон о запрете TikTok американский Конгресс принял еще в апреле прошлого года. Компания ByteDance пыталась оспорить его в американских судах, но судьи пришли к выводу, что закон не нарушает Первую поправку к Конституции США, которая провозглашает свободу слова и свободу прессы.

"Несомненно, для более 170 миллионов американцев TikTok является особым и широким пространством для самовыражения, средством привлечения и источником сообщества. Однако Конгресс решил, что отчуждение [активов TikTok] необходимо для решения обоснованных соображений национальной безопасности относительно практики сбора данных TikTok и его связей с иностранным противником", - говорится в решении суда.

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Поскольку суд оставил закон в силе, уже 19 января TikTok должен выполнить требования - закрыть возможность новых загрузок на смартфоны в США.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с вопросом запрета TikTok после своей инаугурации.

"Решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать. Мое решение по TikTok будет в не таком уж отдаленном будущем, но я должен изучить ситуацию", - написал он в собственной соцсети Truth Social.

Перед этим Трамп сообщил, что говорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпинем, в частности они касались вопроса TikTok.

Запрет TikTok в США: что нужно знать

Как писал УНИАН, официальные лица США неоднократно обвиняли TikTok в тайном сборе информации о пользователях-американцах. В частности, звучали опасения, что эти данные могут попасть в распоряжение китайского правительства, поскольку владельцем видеохостинга является пекинская компания ByteDance. Также были вопросы к тому, не манипулирует ли TikTok алгоритмами рекомендаций видео в интересах китайского правительства.

Хотя в ByteDance эти обвинения отвергали, в апреле прошлого года Конгресс США одобрил закон, согласно которому TikTok или должен прекратить работу в США (путем запрета новых инсталляций на смартфоны пользователей-американцев при сохранении работы приложения, если оно уже установлено), или сменить владельца.

Пока нет никаких надежных данных о возможности продажи TikTok другому владельцу, но, по данным СМИ, ByteDance решила не растягивать время выхода с американского рынка и планирует полностью остановить работу TikTok на смартфонах американцев, даже тех, где приложение уже было установлено.

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