Помимо политики свою роль в падении китайского импорта сыграла пандемия, которая нарушила торговые цепочки.

Мексика обогнала КНР и стала главным поставщиком товаров в Соединенные Штаты. Об этом сообщает ABC News.

В среду, 7 февраля, американское Министерство торговли опубликовало данные, согласно которым стоимость товаров, импортируемых США из Мексики, выросла почти на 5% с 2022 по 2023 год и составляет более 475 млрд долларов. В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% – до 427 миллиардов долларов.

Наибольшее падение китайского импорта наблюдалось в электронике (в частности, в компьютерной технике), а также изделиях химической и фармацевтической промышленности.

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Отмечается, что последний раз мексиканские товары, импортируемые США, превышали по стоимости китайский импорт еще в 2002 году.

Новые данные отражают то, что произошло в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Имеется в виду Тайвань, который в последнее время стал ареной противостояния мировых гегемонов. Также американцев беспокоит агрессивное продвижение китайских товаров на международном рынке.

Скорее всего Китай не сможет вернуться на первую позицию в ближайшем времени.

"Я не вижу, чтобы США были довольны восстановлением в этих областях в 2024 и 2025 годах", – говорит специалист по Китаю Дерек Сиссорс из Американского института предпринимательства.

Мексика оказалась среди тех, кто получил наибольшую выгоду от падения американо-китайской торговли. Но картина сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что некоторые китайские производители построили свои заводы в Мексике, чтобы воспользоваться 3-летним торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой, которое разрешает беспошлинную торговлю многими продуктами в Северной Америке, пишет издание.

Торговая война может перерасти в реальную

Между тем в Америке все чаще говорят о возможности "горячей" войны между США и КНР. Как считает американский адмирал Сэмюэль Папаро она может начаться до 2027 года, когда китайская армия будет праздновать столетие со дня основания.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что поглощение Китаем Тайваня "неизбежно".

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