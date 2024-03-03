Глава турецкого МИД заявил, что обе стороны достигли предела.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что пришло время для прекращения огня в Украине. По его словам, речь не идет о признании российской оккупации украинских территорий.

"Мы считаем, что настало время для прекращения огня на Украине. Прекращение огня не означает признания оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут добиться с помощью войны", - говорится в сообщении дипломата в соцсети Х.

При этом он указал, что в Турции считают, что настало время отделить вопросы признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня.

Видео дня

Заморозка войны и переговоры с Россией - главные новости

Украинские власти неоднократно заявляли, что вопрос переговоров с Россией будет рассматриваться после вывода оккупационных войск РФ с территорий Украины. В Москве заявляют, что якобы никогда не отказывались от переговоров, но на своих условиях.

При этом в Киеве опасаются, что Москва использует прекращение огня на фронте для пополнения и усиления войск для дальнейших атак.

В то же время издание Reuters писало, что российское руководство предложило США заморозить войну в Украине, но Вашингтон отказался обсуждать это без Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: