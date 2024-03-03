Зафиксировано как минимум несколько случаев, когда россиянам приходилось разворачивать свои суда и плыть обратно в порт отплытия.

Турция, вероятно, начала блокировать транзит через Босфор российских грузовых судов с оружием и ворованным украинским зерном. Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", в последние дни сразу несколько российских судов застряли по обе стороны пролива.

По данным наблюдателей, балкер GRUMANT вышел из порта оккупированного Севастополя с грузом зерна 28 февраля. Однако пройти в Средиземное море так и не смог – вот уже 3 суток судно находится перед Босфором, периодически меняя места стоянки. В аналогичной ситуации находится балкер ZAFAR, тоже загруженный ворованным украинским зерном.

В обратном направлении – из Средиземного в Черное море – через Босфор не смогли пройти транспортники YAZ и SPARTA IV, которые везли в Россию оружие и боеприпасы из Сирии. Вечером 26 февраля они были вынуждены повернуть назад. По состоянию на 2 марта YAZ находится в сирийском порту Тартус, а SPARTA IV исчезла из поля зрения наблюдателей.

Видео дня

"Предположительно, Турция спустя два года после начала войны РФ против Украины начала реагировать на скрытные перевозки оружия и ворованного зерна", – пишет "Крымский ветер".

Турецкие проливы

Как писал УНИАН, согласно Конвенции Монтрё, подписанной в середине 1930-х годов, проход через турецкие проливы военных кораблей воюющих стран запрещается. По этой причине, с конца февраля 2022 года Турция не разрешает проходить через проливы ни российским, ни украинским военным кораблям.

В то же время конвенция разрешает проход через проливы любых "торговых судов", в том числе воюющих стран. Россия неоднократно злоупотребляла этим, используя гражданские суда для осуществления военным поставок из Сирии и в Сирию.

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