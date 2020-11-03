Всего в рамках дела полиция провела в Вене 16 обысков.

В рамках расследования теракта в Вене задержаны 14 человек из окружения нападавшего, который был убит полицейскими.

Читайте такжеТеракт в Австрии: число жертв возросло до двух, еще 15 человек пострадалиОб этом , заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает kommersant. Он не исключил, что террорист действовал в одиночку. В результате стрельбы накануне поздно вечером в разных частях австрийской столицы погибли четыре человека.

«Мы не будем терпеть террор. Террористам не удастся разъединить нас», - заявил на пресс-конференции Нехаммер.

Министр также допустил, что в теракте мог принимать участие один стрелок, а не несколько, как предполагалось ранее. К таком выводу пришла полиция после анализа видеозаписей с камер наблюдений. Всего в рамках дела полиция провела в Вене 16 обысков. Еще один подозреваемыйбыл задержан несколько часов назад в городе Линц, расположенном в 180 км от столицы. Его роль в нападении не уточняется.

Карл Нехаммер добавил, что убитый террорист — 20-летний молодой человек с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. Он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. «Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство". Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока»,— сказал министр. Ранее о том, что нападавший был известен австрийской разведке, сообщали СМИ.

Глава МВД уточнил, что молодой человек после суда должен был участвовать в программе «дерадикализации», но он «лишь сделал вид, что меняет свое мировоззрение и отказывается от радикальных исламистских установок». Таким образом ему удалось убедить австрийские правоохранительные органы в том, что он исправился, выйти на свободу преждевременно. «Это значит, что МВД должно пересмотреть систему и оптимизировать ее с тем, чтобы в будущем можно было активнее действовать против радикального насилия»,— сказал министр.

Глава МВД Австрии также заявил, что число пострадавших в результате теракта выросло. «На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены»,— сказал он.

Теракт в Вене

Теракт в Вене произошел поздно вечером 2 ноября. В результате погибли мирные жители, нападавший был застрелен полицией.

Еще двое нападавших были задержаны.Операция по поиску преступников продолжалась всю ночь.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «отвратительной террористической атакой».

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Автор: УНИАН