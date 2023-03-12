Украинские военные проходят обучение на них.

В Министерстве обороны Великобритании показали работу танков Challenger 2, которые должна получить украинская армия.

Видео с танками в действии опубликовали в официальном микроблоге Минобороны Великобритании в Twitter. Отмечается, что на нем можно увидеть, как британский танк Challenger 2 "делает то, что у него получается лучше всего".

"В рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания направит в Украину эскадрон танков Challenger 2. Вот минутка Challenger 2, который делает то, что у него получается лучше всего", - говорится в сообщении.

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Танки Challenger 2 для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в январе Великобритания пообещала передать Украине 14 танков Challenger 2. Впоследствии премьер-министр Риши Сунак сообщил, что они смогут попасть на фронт в марте.

Уже в конце января украинские военнослужащие прибыли в Великобританию для обучения на этих танках. Они рассказали журналистам, как проходят эти учения.

В начале марта посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что они решили передать вдвое больше танков, чем просила Украина.

Challenger 2 - это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Его башня и корпус защищены композитной броней Chobham.

Танк оснащен 120-миллиметровой пушкой, он может развивать скорость до 59 км/ч по дороге и 40 км/ч по бездорожью. Экипаж состоит из четырех человек.

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