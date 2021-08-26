Его лишили личной охраны.

Боевики "Талибана" взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

В понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Карзая и конфисковали его автомобили, что побудило бывшего президента переехать к Абдулле. Уже в среду талибы обыскали дом Абдуллы, забрав его охрану и автомобили.

По словам источника, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле.

Читайте такжеУкраина готовит рейс эвакуации из Кабула, но ситуация в аэропорту усложнилась - КулебаНа прошлой неделе представитель талибов сказал CNN, что они хотели сформировать инклюзивное правительство.

Позже талибы провели переговоры с бывшим президентом Карзаем и председателем Высшего совета национального примирения.

Абдулла ранее выражал надежду, что Талибан сформирует инклюзивное правительство, сообщает источник CNN. Теперь он настроен менее оптимистично.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Людмила Жерновская