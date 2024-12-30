Талибан запретил окна на места, где присутствуют женщины

В уже имеющихся зданиях окна приказали заблокировать, чтобы не иметь обзора на соседских женщин.

Верховный лидер Талибана издал указ о запрете строительства окон в жилых домах, которые выходят на места, где присутствуют афганские женщины. Более того, этот документ также приказывает заблокировать такие окна в уже существующих домах, пишет France 24.

Следовательно, новые здания не должны иметь окон, через которые можно было бы увидеть "двор, кухню, колодец соседей и другие места, которыми обычно пользуются женщины".

"Увидеть женщин, которые работают на кухнях, во дворах или собирают воду из колодцев, может привести к непристойным действиям", - говорится в документе.

За выполнением этих правил будут следить муниципальные власти и другие соответствующие департаменты. В случае нарушения владельцам зданий предложат построить стену или закрыть обзор, "чтобы избежать неудобств для соседей".

Видео дня

Ситуация в Афганистане: последние новости

Как писал УНИАН, Талибан хочет привлечь больше туристов в Афганистан. Для этого в Кабуле даже создали специализированное образовательное учреждение, которое будет обучать афганцев тонкостям туристического бизнеса. Это при том, что женщинам в Афганистане сейчас запрещено посещать национальные парки.

Также мы рассказывали, что талибы украли 1,2 миллиона долларов с российского самолета, который разбился в Афганистане в начале года. На борту самолета, который летел транзитом через воздушное пространство Афганистана, находился российский бизнесмен из Ростовской области, известный как "король рынков", Анатолий Евсюков и его жена Анна, а также четыре члена экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: