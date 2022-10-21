Коннор рассказал о своем участии в войне только одному человеку.

Сын племянника бывшего президента США Джона Кеннеди был членом Интернационального легиона ВСУ и участвовал в боях на северо-восточном фронте.

Об этом рассказал сам Коннор в своем Instagram.

Своей историей парень поделился после возвращения в США.

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Конор записался в доброльцы Интернационального легиона в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. О своем решении взять оружие он рассказал только одному человеку, чтобы родные и близкие за него не волновались.

У Коннора не было боевого опыта, но, признался парень, он мог носить тяжелые предметы и быстро учился. Более того, американец был готов умереть в Украине.

Дальше его отправили на северо-восточный фронт Украины.

"Мое пребывание в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое прочувствовал. Мне понравилось быть солдатом, даже больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна. Мои друзья в Украине знают, почему я должен был вернуться домой. Я знаю, что мне повезло, что я вернулся, но я также готов снова взять на себя все риски, на которые пошел", – рассказал Коннор.

Кеннеди отметил, что люди, которых он встретил, были самыми смелыми из всех, кого он когда-либо знал.

"Эта война определит судьбу демократии в этом столетии. А пока я только призываю вас помочь. Присоединяйтесь к легиону, помогайте на границе или отправляйте медикаменты. Каждый день кто-то в Украине жертвует всем ради прочного мира. Их нельзя просить действовать в одиночку", – подчеркнул Коннор.

Интернациональный легион – что известно

Интернациональный легион ТрО – воинская часть, в которой служат военные добровольцы – граждане других стран. Создана украинским правительством по инициативе Зеленского по борьбе с вторжением России. Это один из нескольких украинских добровольческих батальонов, сформированных с 2014 года.

Многие иностранцы из Интернационального легиона обороны Украины побывали в горячих точках — под Киевом, Харьковом, в Лисичанске и Мариуполе.

Иностранные граждане служат в составе батальонов Сил территориальной обороны, морской пехоты в полку "Азов".

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