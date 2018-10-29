Со счетов Каддафи исчезли более 3 миллиардов евро - СМИ

Бельгия заморозила депозиты Каддафи за рубежом, однако не приостановила выплату процентов и дивидендов.

В Бельгии с нескольких счетов, принадлежащих ливийскому лидеру Муаммару Каддафи и замороженных по решению ООН в 2011 году, исчезли от 3 до 5 миллиардов евро.

Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на доклад ООН, передает ТСН.

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Согласно этому отчету, со счетов исчезли проценты по вкладам, сделанным в одном из четырех банков. В ООН опасаются, что они могли пойти на закупку оружия для разных группировок в стране или другую незаконную деятельность (нелегальную миграцию, торговлю людьми).

Как сообщает Reuters, по данным телеканала, Бельгия заморозила депозиты Каддафи за рубежом, однако не приостановила выплату процентов и дивидендов.

Муаммар Каддафи управлял Ливией более 40 лет и был убит повстанцами в октябре 2011 года.