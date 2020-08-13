У Тихановской заявили, что ее мужа держат в карцере и постоянно бьют

Она считает, что видеообращение с призывом прекратить протесты Тихановскую заставили записать силой.

У кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской считают, что выборы президента сфальсифицированы, и подсчитали, сколько проголосовало за нее на самом деле.

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Зинаида Михнюк в эфире канала "Украина 24".

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"Я возглавляю независимые профсоюзы в Брестском регионе и знаю только то, что знает вся Беларусь: что она (Тихановская - ред.) пошла в Центральную избирательную комиссию подать заявку о том, что выборы мы считаем фальсифицированными. Я хочу сказать о Бресте, что большинство участков подсчитали правильно, и везде Тихановская набрала 60%. А есть участки, где должны быть повторные выборы. Поэтому мы считаем - мы вышли мирным протестом за свой голос ", - сказала она.

Михнюк допускает, что видеообращение с призывом прекратить протесты Тихановскую заставили записать силой.

"Я готовила встречу Тихановской с избирателями в Брестской области, и у нас были сведения, что против нее готовятся провокации. Я держала мобильник, а Светлана извинялась перед собравшимися гражданами, которых было около трех тысяч. Поэтому я не исключаю, что были угрозы, под дулом пистолета она говорила то, что говорила. Потому что у нее муж в тюрьме, у нее двое детей. Насколько мне известно, ее мужа постоянно держат в карцере, постоянно бьют, хлоркой там каждый день ... Говорят, что его здоровье пошатнулось. Но мы в это не верим ", - сказала она.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

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Автор: Андрей Василюк