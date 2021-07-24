В остальных 44 штатах США еще можно не ждать совершеннолетия для бракосочетания.

Американский Нью-Йорк стал шестым штатом страны (из 50), запретившим браки с участием несовершеннолетних - отныне жениться там могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста.

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, который подписал закон о повышении возраста согласия на вступление в брак в штате до 18 лет, пишет The Washington Post.

По его словам, закон "дополнительно защитит уязвимых детей от эксплуатации", а еще детям нужно дать возможность жить своим детством".

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Как пишет NBC New York, еще в 2017 году Куомо подписал закон, целью которого было "положить конец детским бракам в Нью-Йорке". Тогда возраст согласия на брак повысили с 14 до 18 лет, но закон позволил 17-летним молодым людям иметь право вступать в брак с согласия родителей и суда. Эксперты критиковали это как лазейку, позволяющую родителям принуждать несовершеннолетних к вступлению в брак.

Отметим, большинство штатов разрешают 16-летним и 17-летним детям жениться, некоторые позволяют 14-летним, а примерно 10 вообще не имеют минимального возраста для брака. И хотя сейчас все больше государств пытаются прекратить детские браки, скудные данные о масштабах проблемы вызывают скептицизм к реформам в Соединенных Штатах.

Издание приводит исследование, проведенное организацией Unchained At Last в апреле 2021 года, согласно которым примерно 300 тысяч несовершеннолетних были законно женаты в США с 2000 по 2018 год. Некоторые из них были в возрасте до 10 лет, почти всем было 16 или 17 лет. Большинство были молодыми девушками, состоящими в браке со взрослыми мужчинами в среднем на четыре года старше.

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Автор: Виктория Гордиенко