В Москве сегодня пройдет суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Под здание Мосгорсуда, где будет проходить заседание, с утра стянули большое количество силовиков, там также замечены автозаки.
Об этом сообщает ряд российских СМИ, публикуя видео с места событий.
Как пишет "Новая газета", силовики дежурят на прилегающих к суду улицах и станциях метро.
"На территорию Мосгорсуда пока не пускают, перед воротами стоит ОМОН. Журналисты ждут перед пешеходным переходом", - пишет издание.
Заседание начнется в 11 часов по московскому времени (10:00 - по Киеву).
В зданию суда уже пришла жена Навального Юлия, которая вместе с адвокатами пытается попасть внутрь. У всех прохожих в районе суда проверяют документа, а вокруг самого здания уже появилось металлическое ограждение.
Протесты в России из-за ареста Навального
- 23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.
- На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.
- Сегодня Навальный может получить реальный срок вместо условного по делу Ив-Роше.
Что известно о задержании и аресте Навального в России
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
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