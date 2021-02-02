Сейчас российский оппозиционер находится под арестом.

В Москве сегодня пройдет суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Под здание Мосгорсуда, где будет проходить заседание, с утра стянули большое количество силовиков, там также замечены автозаки.

Об этом сообщает ряд российских СМИ, публикуя видео с места событий.

Как пишет "Новая газета", силовики дежурят на прилегающих к суду улицах и станциях метро.

"На территорию Мосгорсуда пока не пускают, перед воротами стоит ОМОН. Журналисты ждут перед пешеходным переходом", - пишет издание.

Заседание начнется в 11 часов по московскому времени (10:00 - по Киеву).

В зданию суда уже пришла жена Навального Юлия, которая вместе с адвокатами пытается попасть внутрь. У всех прохожих в районе суда проверяют документа, а вокруг самого здания уже появилось металлическое ограждение.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Сегодня Навальный может получить реальный срок вместо условного по делу Ив-Роше.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Юрий Годован