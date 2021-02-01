Акция протеста пройдет под судом, где будут принимать решение по Навальному.

В Москве во вторник, 2 февраля, запланировали проведение нового митинга против действующей власти и в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на странице Навального в Facebook.

Митинг начнется под зданием Московского городского суда в 10 часов утра.

"Если мы хотим чего-то добиться, мы этого добьёмся. Вторник. 10:00. Московский городской суд. Обязательно приходите", - говорится в сообщении.

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Как пишет "МБХ медиа", 2 февраля Навальному могут заменить условный срок на реальный. Решение будет принимать один из районных судов Москвы, но заседание пройдет в здании городского суда. Причина - большое количество заявок на аккредитацию от СМИ.

"МВД Москвы объявило о перекрытии части дорог вокруг Мосгорсуда 2 февраля в день судебного заседания по делу Навального", - говорится в сообщении.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

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Автор: Юрий Годован