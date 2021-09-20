У 21-летней Камилы Эль не хватало денег на обучение в Университете Флориды, и она зарегистрировала на платформе OnlyFans.

Жительница США Камила Эль забросила обучение в университете и начала зарабатывать более миллиона долларов в год, размещая сексуальный контент на платформе OnlyFans.

Об этом сообщает The Sun.

21-летня студентка объяснила, что Университет Флориды дал ей минимальную матпомощь. Поэтому для оплаты обучения ей пришлось брать кредиты. А для того, чтобы их закрыть, она изредка начала продавать сексуальные снимки и видео на тематических веб-сайтах.

Позже Эль зарегистрировалась на платформе OnlyFans и "начала не только хорошо зарабатывать, но и получать удовольствие от процесса создания контента".

"Я всегда мечтала стать врачом, но стресс от учебы и постоянная нехватка средств сказались на моем психическом здоровье", – заявила Камила.

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В итоге она приняла решение оставить учебу и сосредоточиться на продвижении своего аккаунта на OnlyFans. Сейчас девушка зарабатывает по 150 тысяч долларов в месяц.

При этом Эль призналась, что семья не смерилась с ее решением и перестала с ней общаться.

Напомним, жительница США Моника Халдт бросила работу в школе и разбогатела на продаже интимных фотографий.

В 2015 году 35-летнюю учительницу уволили из школы в Швеции за то, что она вынужденно подрабатывала стриптизершей. После этого девушка переехала из Швеции в США. А в 2016 году она начала публиковать свои откровенные фото на платформе OnlyFans и зарабатывать 200 тысяч долларов в месяц.

Автор: Виолетта Орлова