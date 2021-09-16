В 2015 году 35-летнюю учительницу уволили из школы в Швеции за то, что она вынужденно подрабатывала стриптизершей.

Жительница США Моника Халдт бросила работу в школе и разбогатела на продаже интимных фотографий.

Ее историю рассказывает The Sun.

В 2015 году 35-летнюю учительницу уволили из школы в Швеции за то, что она вынужденно подрабатывала стриптизершей.

"Дневные смены в стриптиз-клубах приносят мало денег, я едва находила средства, чтобы платить за аренду, не говоря уже о покупке еды. Я была измучена и постоянно плакала. Было ужасно, меня регулярно трогали, и я физически уставала от постоянных танцев", - призналась она.

После этого девушка переехала из Швеции в США.

"Когда я говорю, что у меня были плохие времена, я имею в виду, что они были просто ужасными. У меня совсем не было денег, я жила в неблагополучном районе и не видела выхода из сложившейся ситуации", - пояснила Халдт.

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В 2016 году она начала публиковать свои откровенные фото на платформе OnlyFans и зарабатывать 200 тысяч долларов в месяц.

Халд подчеркнула, что ее карьера на OnlyFans спасла ей жизнь и спасла от работы в эскорте.

"Я чувствую себя такой счастливой! Я очень рада находиться там, где я есть. Если бы не OnlyFans, я бы оказалась на улице", - объяснила женщина.

Напомним, британская модель Оливия Бланко решила зарабатывать на продаже своих откровенных фото на платной онлайн-платформе OnlyFans и, разбогатев, бросила основную работу в офисе.

Помимо денег, модель часто получает от поклонников дорогие подарки: люксовые сумки, обувь, украшения и даже новый iPhone.

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Автор: Виолетта Орлова