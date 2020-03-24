"Сервис по доставке груди": американцам еду привозят обнаженные стриптизерши (фото, видео)

Клуб для взрослых организовал необычный сервис, чтобы не разориться из-за карантина.

В американском городе Портленд танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом.

Читайте такжеКарантин в Испании: владельцы собак сдают питомцев в аренду, чтобы прогулятьсяОб этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте заведения.

Такой необычный сервис по доставке еды клуб для взрослых решил организовать, чтобы не разориться за время пандемии коронавируса.

«Работаем над тем, чтобы держать кухню открытой для доставки еды и чтобы наш персонал не остался без работы. Танцовщицы с голой грудью будут развозить заказы по домам. Назовем доставку Boober (Boob переводится с английского как «грудь»), – говорилось в анонсе заведения ранее.

We will be back at it tonight starting at 7pm! Call in your order tonight for some food delivery fun!! #booberpdx#boobereats#luckydevilloungepic.twitter.com/5xddt5CQzE — Lucky Devil Lounge (@LuckyDevil_PDX) March 18, 2020

На следующий день в их Twitter-аккаунте появилось видео, где полуголая стриптизерша передает еду клиенту со словами: «Здравствуйте, спасибо, что выбрали Boober. Сервис по доставке груди».

Got to deliver Boober Eats treats to the coolest doggie in Portland - Beth the little three legged rescue frenchie 🐶 @booberpdx#celebritybooberpic.twitter.com/ZLyYuQKGXZ — Lucky Devil Lounge (@LuckyDevil_PDX) March 21, 2020

Ранее УНИАН сообщал, что происходил на рынке доставки еды в Украине.