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"Сервис по доставке груди": американцам еду привозят обнаженные стриптизерши (фото, видео)

13:07, 24 марта 2020
Курьёзы
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Стриптизерши подключились к доставке еды в США / twitter.com/RollingStone

Читайте такжеКарантин в Испании: владельцы собак сдают питомцев в аренду, чтобы прогулятьсяОб этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте заведения.

Такой необычный сервис по доставке еды клуб для взрослых решил организовать, чтобы не разориться за время пандемии коронавируса.

«Работаем над тем, чтобы держать кухню открытой для доставки еды и чтобы наш персонал не остался без работы. Танцовщицы с голой грудью будут развозить заказы по домам. Назовем доставку Boober (Boob переводится с английского как «грудь»), – говорилось в анонсе заведения ранее.

На следующий день в их Twitter-аккаунте появилось видео, где полуголая стриптизерша передает еду клиенту со словами: «Здравствуйте, спасибо, что выбрали Boober. Сервис по доставке груди».

Ранее УНИАН сообщал, что происходил на рынке доставки еды в Украине.

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