Недавно переходное правительство Сирии разорвало соглашение с Россией о контроле над главным торговым портом страны в городе Тартус. Этот инвестиционный контракт Москва заключила с Дамаском в 2019 году и документ должен был действовать 49 лет. Но...

Позиция нынешней власти в Сирии заключается в том, что россиянам там больше не рады. Однако аннулирование этого инвестиционного соглашения происходит не только потому, что в Сирии сменилась власть. Но и потому, что эта власть увидела: Россия врет.

В частности, в этом соглашении говорилось о том, что РФ обязуется не просто использовать порт в Тартусе, но и вложить в его модернизацию полмиллиарда долларов. Планировалось, что эти средства инвестируют до 2023 года. Но что-то пошло на обещанную модернизацию? Если следить за сообщениями новой сирийской власти, россияне в Тартусе почти ничего не сделали.

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Сирийцы четко дали понять, что все доходы от деятельности порта пойдут на благо сирийского государства. И оно же будет заниматься улучшением инфраструктуры и устаревших механизмов. Ведь российская компания, которая должна была это делать, несмотря на обещания (еще и предусмотренные инвестиционным договором), не слишком вкладывалась в это. То есть, россияне обманывали сирийскую сторону, и параллельно использовать порт, как только могли. Поэтому неудивительно, что им не продлили разрешение на это.

Конечно, для России это существенный удар. Ведь эта военно-морская база существовала в Сирии еще с советских времен и имела стратегическое значение. Присутствие РФ в Тартусе позволяло иметь влияние в Средиземном море и на Ближнем Востоке. Сейчас Россия вынуждена забирать оттуда все, что можно. И, чтобы окончательно не потерять для себя Ближний Восток, все это перебрасывается авиатранспортом в Ливию.

Примечательно, кстати, что делается это именно авиацией. Ведь два десантных корабля, которые россияне подвели в Тартус, новые сирийские власти туда не допускают.

В МИД Украины уже заявили, что приветствуют решение Сирии аннулировать соглашение с РФ по использованию Москвой морского порта в Тартусе. Бесспорно, чем больше Россия будет ослаблена (где бы то ни было), тем лучше для Украины. Когда РФ использует свой агрессивный имперский ресурс, чтобы "гасить" различные негативные для себя события, происходящие по всему миру, это означает, что она не направляет этот ресурс на события у нас, в Украине. Речь и о финансах, и о военных возможностях. Сейчас Россия пытается не перебрасывать вооружение, которое высвободилось в Сирии, в Украину, а ищет, где может оставить. К примеру, в той же Ливии.

Действительно ли эти изменения станут толчком к уменьшению влияния РФ на Ближнем Востоке? Надо над этим работать. Здесь важна информационная составляющая, которая позволяет демонстрировать, как Россия на самом деле ведет себя со своими союзниками, что россияне говорят, а что на самом деле делают, и чем это оборачивается для стран, которые предпочитают с ней дружить. Кроме того, нужно, где есть возможность, помогать национальным движениям, которые противостоят россиянам где угодно. Самостоятельно у Украины не так много возможностей, но вместе с нашими партнерами это можно и нужно делать.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины