Путин делает это в рамках более широких усилий по ослаблению НАТО.

Президент России Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для предстоящих эскалаций против стран Балтии. Как говорится в отчете американского Института изучения войны, Путин делает это в рамках более широких усилий по ослаблению НАТО.

Как отмечают аналитики, Путин уже давно тривиализирует суверенитет бывших советских республик, и Россия уже давно утверждает, что имеет право защищать своих "соотечественников за рубежом", включая этнических русских и русскоязычных за пределами России.

"ISW не заметила никаких признаков того, что нападение России на страны Балтии является неизбежным или вероятным, но Путин, возможно, создает информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников", - говорится в отчете

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Ранее ISW оценивал, что Путин вторгся в Украину в 2022 году не для того, чтобы защитить Россию от угрозы со стороны НАТО, а для того, чтобы ослабить и, в конечном итоге, уничтожить Альянс.

"Кремль и связанные с ним актеры в последнее время продвигают информационные операции и применяют тактику гибридной войны, направленную на дестабилизацию НАТО, и, возможно, сейчас создают информационные предпосылки для возможных будущих агрессивных действий России против стран-членов НАТО и их соседей", - отмечают аналитики.

Угроза НАТО со стороны России

Ранее немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что у стран НАТО есть около 5-8 лет, чтобы подготовиться к войне с РФ.

Как писал Reuters со ссылкой на российского дипломата, Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между РФ и Альянсом.

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