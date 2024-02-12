Сейчас в НАТО пересмотрели свою стратегию и активно готовятся к обороне на этом направлении.

После того, как Швеция вступит в НАТО, любая агрессия России против стран Балтии станет "безумием". Такое мнение в эфире Эспрессо высказал экс-замглавы СБУ (в 2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

По его словам, со вступлением Швеции в НАТО "Балтия навсегда закроется для России" и российский Балтийский флот превратится в "ненужную игрушку". По мнению Ягуна, организовать наступление на страны Балтии будет для россиян "просто концом всего".

"В первую очередь они подставляют себя. Я думаю, что в ответ просто будет уничтожена Калининградская область", – пояснил генерал-майор запаса СБУ.

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Кроме того, как отмечает Ягун, при таком сценарии Россия сразу потеряет возможность выходить в Атлантический океан.

"Если они на это пойдут, это безумие, потому что к этому готовятся, при чем готовятся очень серьезно. Если концепция раньше была такова до 2022 года: Россия нападает, и где-то через месяц вступают силы НАТО для освобождения оккупированных территорий - то есть ни в коем случае не превентивные какие-то удары. То теперь стоит вопрос о крепком превентивном ударе не только по тем позициям на которых они могут сконцентрироваться, но и по центрам принятия так называемых решений. Ориентировочный удар: 500 высокоточных ракет одномоментно, выдержит ли такой удар Россия?"- говорит Ягун.

Российская угроза в Балтике

Как писал УНИАН, Эстония, Латвия и Литва решили построить противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью. В январе военные ведомства трех стран утвердили концепцию строительства и подписали соответствующее соглашение.

В своем недавнем интервью американскому журналисту Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никаких намерений нападать на страны Балтии. Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил, что заявлениям российского диктатора верить нельзя, и строительство оборонительной линии никто не будет останавливать.

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