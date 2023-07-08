Каденция нового президента европейской страны продлится четыре года.

Президентом Латвии впервые стал открытый гей Эдгарс Ринкевичс. Многолетний министр иностранных дел принес присягу в субботу. Его каденция продлится четыре года.

Как сообщает канцелярия президента Латвии, церемония инаугурации состоялась во время торжественного заседания Сейма.

"Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду чтить священными и соблюдать Сатверсме (Конституции - УНИАН) Латвии и законы государства. Я буду справедливым в отношении всех и обязанности буду исполнять по доброй совести", – объявил он присягу.

В инаугурационной речи Ринкевичс пообещал, что будет выступать за "современную и сильную Латвию, за справедливую и честную Латвию, за благосостояние людей, за инклюзивное и уважительное общество".

Перед тем, как возглавить страну, Ринкевичс почти 12 лет был министром иностранных дел.

Эдгарс Ринкевичс стал первым открытым президентом-геем не только в Латвии, но и на территории Европейского Союза.

Что Ринкевичс говорил об Украине

Латвия с начала вторжения РФ помогает Украине и поддерживает ее. В октябре 2022 года Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести долгую войну против Украины, а потому Западу не стоит "расслабляться" в оказании помощи.

Впоследствии он заявил, что Украина должна иметь право бить по военным целям, в частности, аэродромах на территории Российской Федерации после массового ракетного удара по украинской критической инфраструктуре.

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