В Литве и Латвии намекают, что атаку на Кремль организовал сам Кремль.

Министры иностранных дел Литвы и Латвии высмеяли ночную атаку неизвестных беспилотников на Кремль. Оба намекнули, что данный инцидент, вероятно, организовали сами же российские власти.

"В этом году "Оскар" в категории "Визуальные эффекты" достается Кремлю", – написал в своем Твиттер глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис выдал более изощренную шутку-каламбур, в которой зашифровал и провокацию российских спецслужб, и тот факт, что беспилотник взорвался непосредственно рядом с российским флагом на крыше Сенатского дворца..

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"Первая в мире операция под ложным флагом, на самом деле с участием флага", – написал он.

Ночная атака на Кремль

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Один из дронов взорвался непосредственно рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал пожар на крыше. В результате инцидента никто не пострадал.

Российские власти обвинили в случившемся Украину, хотя никаких доказательств этому, разумеется, не представили. Экс-президент РФ Медведев даже призвал убить украинского президента Зеленского. Сам же Зеленский прямо заявил о непричастности Украины к случившемуся.

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