По его словам, необходимо постоянно поддерживать Украину, чтобы диктатор Путин не достиг победы на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно готовиться к долгой войны в Украине и продолжать поддерживать силы обороны.

Об этом он рассказал в интервью агентству DPA. По его словам, стоит помнить о непредсказуемости войны.

"Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", – заявил он.

Столтенберг также добавил, что только при условии устойчивой и регулярной поддержки Украина останется суверенным и демократическим государством.

Комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он писал, что война зашла в тупик, генсек отметил, что всегда было понятно, что ситуация будет непростой.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии – с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонительных позиций", - рассказал Столтенберг, добавив, что украинские войска "смогли достичь успехов и освободить больше территории".

Сколько продлится война в Украине

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что война уже прошла отметку в 70% до своего завершения.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что война в Украине может длиться еще долго. Нет признаков того, что Россия готова вывести войска.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что нельзя точно сказать, когда закончится война в Украине. Он но отметил, что наша власть будет финализировать ее "абсолютно справедливо". Подоляк добавил, что российская сторона будет чувствовать всю ту боль, которую пережили граждане нашего государства.

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