Уиткофф неоднократно повторял пророссийские нарративы.

Своими скандальными заявлениями об Украине спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф попытался создать условия для навязывания Киеву невыгодного соглашения о прекращении огня, пишет Forbes.

В издании напомнили, что в интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд спорных заявлений об Украине и причинах полномасштабной войны. Из-за этого аналитики усомнились в том, что спецпредставитель Трампа обладает необходимыми знаниями об Украине и РФ, чтобы выполнять свою работу.

Уиткофф знает недостаточно об истории Украины и РФ

Журналисты отметили, что Уиткофф говорил о том, что главным препятствием на пути к миру якобы является то, что правительство Украины не признает оккупированные регионы российскими. Тем не менее в ходе интервью он даже не смог вспомнить названия этих территорий.

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По словам Уиткоффа, с точки зрения Кремля "правильным" является то, что оккупированные территории Украины теперь находятся под контролем России.

"Слоном в комнате является то, что в Украине существуют конституционные вопросы относительно того, что они могут уступить в отношении передачи территории. Русские де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории?", - сказал спецпредставитель Трампа в интервью.

Более того, Уиткофф повторил слова российского диктатора Владимира Путина о "создании Украины". Он заявил, что в РФ воспринимают Украину как "фальшивую страну с регионами, которые по праву принадлежат Москве со времен Второй мировой войны". Спецпредставитель Трампа заверил, что именно это и стало причиной вторжения РФ в Украину.

Другим сомнительным заявлением Уиткоффа стало то, что покойный советский лидер Никита Хрущев подарил Украине ныне оккупированные Россией территории, которые якобы должны принадлежать России, поскольку многие жители говорят на русском языке. Также он сослался на "референдумы", которые оккупанты проводили в этих регионах, хотя даже Госдепартамент США называл их "фикцией".

"Глубина невежества просто поражает. Стив Уиткофф не только не может назвать пять украинских областей, которые он готов отдать России, но и считает, что они были переданы Украине еще Хрущевым", - заявил главный корреспондент Wall Street Journal по международным отношениям Ярослав Трофимов.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Фил Гордон также согласен с тем, что знания Уиткоффа об Украине достаточно ограничены и могут быть основаны на российской пропаганде.

"Также, похоже, он не знает, что большинство жителей всех этих регионов проголосовали за независимость от России в 1991 году, что Россия пыталась завоевать всю страну в 2022 году и что на самом деле на кону стоит принцип не брать силой даже спорную территорию", - сказал он в разговоре с журналистами.

Кроме того, бывший член парламента Великобритании от партии Тори и эксперт по российским вооруженным силам Боб Сили уверен в том, что Уиткофф просто повторяет пророссийские нарративы.

"Уиткофф явно не в своей тарелке и чрезвычайно плохо информирован. Он не знает названий территорий, о которых говорит. Говорить, что украинский народ хочет быть частью России - это абсолютный позор... Этот человек просто повторяет кремлевскую пропаганду", - сказал он.

Уиткофф и Трамп не понимают, чего на самом деле хочет Путин

В издании напомнили, что за исключением Крыма, РФ не контролирует всю территорию других областей и даже областные центры Запорожской и Херсонской областей.

"Предоставление России контроля над всеми областями, которые она не завоевала полностью на поле боя, даст ей плацдарм на правом берегу Днепра, что значительно облегчит ее военное продвижение дальше, в том числе в сторону Одессы", - считает профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор.

Также Тейлор добавил, что главная проблема, которую не понимают Трамп и Уиткофф, заключается в том, что Путин не хочет мирной сделки, а стремится к победе, которую он определяет как порабощение Украины.

Помимо этого редактор отдела обороны журнала The Economist Шашанк Джоши был удивлен тем, что Уиткофф в интервью восхитился "добротой и интеллектом Путина".

"Россияне должны быть ошеломлены тем, что их противникам удалось найти, возможно, самого доверчивого человека на планете", - заявил он.

В издании подчеркнули, что независимо от того, доверчив Уиткофф или дезинформирован, он надеется создать условия для навязывания Украине невыгодного соглашения.

Реакция мира на заявления Уиткоффа об Украине

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что так называемые "референдумы", которые проводила РФ на оккупированных территориях Украины, были полностью сфальсифицированными. Ее слова стали реакцией на заявление спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, которое он сделал в интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко уверен, что Уиткофф, возглавляющий переговоры о прекращении огня, должен быть отстранен от этой должности за свои пророссийские комментарии. Мережко сыронизировал, что непонятно, является ли он посланником Трампа или посланником Путина.

Тем не менее вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Уиткофф "невероятно" справляется со своими обязанностями. По его словам, люди критикуют Уиткоффа, поскольку злятся якобы из-за его успеха.

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