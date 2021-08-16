Тарас Загородний

Решение о выводе американских войск из Афганистана принял еще президент США Дональд Трамп, и его мотивация была вполне понятна. Контингент США 20 лет сидел в Афганистане, на это шли огромные затраты, там гибли американские военнослужащие. Но американцы – не резиновые, а их бюджет – не бесконечен. Потому, перераспределяя силы и ресурсы, Вашингтон принял решение уйти из Афганистана. Кроме того, там прекрасно понимали, что в Афганистане американцев многие воспринимали как оккупационную администрацию. С точки зрения Талибана, она была таковой, при этом сами талибы выглядели патриотами, которые освобождают страну.

Так что решение США о выводе войск из Афганистана было вполне логичным. Но удивляет то, насколько по-идиотски в итоге все было сделано.

Сейчас весь мир с ужасом наблюдает за тем, что происходит в аэропорту Кабула, где тысячи людей всеми правдами и неправдами пытаются улететь из Афганистана, но их не выпускают. И Штаты никак не помогают людям выехать. Даже одна эта картина – колоссальный удар по имиджу Соединенных Штатов, ведь она показывает, что США являются ненадежным союзником, способным бросить людей на произвол судьбы.

Американское присутствие в Афганистане насчитывает два десятка лет, и понятно, что огромное количество людей так или иначе сотрудничало с этой администрацией. И сейчас все эти люди оказались под ударом – талибы их просто будут убивать, несмотря на заверения Талибана о том, что они никого трогать не будут. Так что те люди, которые сейчас пытаются вырваться из страны – реалисты, понимающие, что с ними будет, если они не уедут из Афганистана.

К чему была эта спешка, понять сложно, а потому возникает много вопросов к администрации Байдена

Американцы не смогли обеспечить постепенность всех этих процессов, как не смогли и организовать возможность людям покинуть страну. Напомню, что Трамп принял решение о выводе войск из Афганистана, и по его замыслу этот процесс должен был завершиться только в конце 2021 года. Однако события развивались быстрее. К чему была эта спешка, понять сложно, а потому возникает много вопросов к администрации Байдена.

На словах Байден красивый и пафосный. Буквально месяц назад он всех уверял, что армия Афганистана, которую подготовили американцы – мощная и насчитывает аж 300 тысяч человек, тогда как в Талибане всего 75 тысяч. Однако через месяц после этих слов мы наблюдаем сегодняшнюю картину…

Все происходящее сегодня в Афганистане – это огромный имиджевый удар по США.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Афганистан под властью талибов превратится в "геополитический Чернобыль", последствия которого отразятся на политической ситуации не только в США, но и в других странах мира. И вполне возможно, что Петреус прав, поскольку Талибан силен не только как военная сила, но и своей идеологией. Идеология талибов – это такая себе смесь коммунизма на мусульманском фундаменте. Например, талибы зашли в город и повесили чиновников. Как вы думаете, народу нравится, что коррумпированных чиновников повесили? Уверяю вас, что очень нравится.

Нынешняя ситуация создает риски для многих режимов Средней Азии, которые также далеки от идеала

Нынешняя ситуация создает риски для многих режимов Средней Азии, которые также далеки от идеала. Возможно, они не такие средневековые, как в Афганистане, но и там хватает людей, которые с удовольствием смотрят на такие методы, как повешение коррупционеров.

Напомню, что Афганистан граничит с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, соответственно риски создаются для всех этих государств.

Кроме того, под Средней Азией мы также понимаем Россию. Для нее все это тоже будет представлять проблему, поскольку в РФ тоже большой процент мусульманского населения, которое неравнодушно к происходящему в Афганистане. Плюс Средняя Азия – это ОДКБ, и Россия обязалась оказать помощь Таджикистану в случае появления угрозы со стороны Афганистана.

Кроме того, возникают немалые риски для Китая. Именно потому он поспешил выйти на переговоры с Афганистаном и уже заявил, что посольства пока не эвакуируются. Пекин уже готов давать деньги новой власти в Афганистане на добычу полезных ископаемых, то есть инвестировать в эту страну.

Все это создает предпосылки для расползания идеологии исламизма, которая очень привлекательна для населения многих стран – она простая, понятная и, по сути, означает возвращение к укладу, которым жили их предки: чиновников расстреливать, женщин одеть в хиджабы и т.д. Все это может найти отклик у многих мусульманских стран, особенно у тех, что граничат непосредственно с Афганистаном. И можно не сомневаться, что будет очень много тех, кто захочет разыграть такую партию.

Пекин уже готов давать деньги новой власти в Афганистане на добычу полезных ископаемых, то есть инвестировать в эту страну

Также возникает логичный вопрос – возобновит ли в Афганистане свою деятельность "Аль-Каида". Риски очень большие. Не стоит забывать, что американцы активно вооружали афганскую армию: если раньше Талибан был набором отрядов, которые ездили на джипах, то теперь у талибов появится полновесное современное вооружение, авиация (и вертолеты, и самолеты, причем далеко не последних моделей). Естественно, это создает огромные риски для многих стран, и, чтобы как-то сдержать угрозу, они попытаются получить какой-то свой кусок влияния в Афганистане.

К тому же, о новом имидже американцев, которые бросили тех, кто им доверял, в мире будет достаточно желающих поговорить. В частности, Россия и Китай будут активно педалировать тему того, что США являются ненадежным союзником.

Все это, в итоге, создаст зону дестабилизации по всему миру, которая может в дальнейшем проявиться очень по-разному.

Возобновит ли в Афганистане свою деятельность "Аль-Каида"? Риски очень большие

На фоне событий в Афганистане у нас заговорили о том, что для Украины все это должно послужить уроком. Хотя сравнивать Украину и Афганистан не совсем корректно: все-таки у нас есть армия, есть люди, которые исповедуют совершенно другие ценности. Тем не менее, для украинцев это должно быть уроком в том смысле, что не все то, что говорят и делают американцы, является рабочей схемой. Ведь в Афганистане все рухнуло буквально за месяц, в том числе все фейковые организации, которые там создали американцы. Так и у нас есть фейковые НАБУ, САП и другие.

А говорить о том, что американцы могут бросить Украину, нет смысла. Скажите, а когда они нам реально помогали? Помощь, которую США оказывали Афганистану и афганской армии, просто несравнима с теми крохами, которые выделяли нам. Украине не давали и одного процента от той помощи, шла Афганистану. Так что Украина весьма самодостаточна и способна себя защитить.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт