Более 30 украинцев и членов их семей покинули Афганистан самостоятельно.

Около 130 украинцев сейчас хотят покинуть Афганистан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с пользователями сообщества Twitter.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Прорабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за рубежом не бросаем и уже неоднократно это доказали", - отметил он.

Также, по словам Кулебы, украинцы выезжают из Афганистана и самостоятельно.

Читайте такжеВ Китае закрыли 4-миллионный город из-за 40 случаев COVID-19"За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - написал глава МИД.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" создало специальные батальоны террористов-смертников и направит их к границам Афганистана.

Эвакуация из Афганистана

Как сообщал УНИАН, 23 сентября вечером в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве прибыл украинский самолет, которым были эвакуированы из Афганистана около 100 граждан Украины и других стран.

В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять человек, имеющих вид на постоянное жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

В августе, после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан", США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Автор: Виталий Саенко