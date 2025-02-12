Ранее Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит доступ к "редкоземельным металлам".

В среду, 12 февраля новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен прибыл в Украину для переговоров по украинским полезным ископаемым. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил во время встречи украинский президент, Соединенные Штаты уже представили нашей стране проект соглашения по природным ресурсам. Его передал лично министр финансов США.

Речь не идет об оккупированных ресурсах, впрочем оккупированные полезные ископаемые станут будущей темой для разговора с Трампом.

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Зеленский добавил, что соглашение по природным ресурсам может быть подписано на Мюнхенской конференции 14-16 февраля, или даже раньше.

Отметим, что Бессен стал первым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, который приехал в Украину.

Ранее он заявил, что соглашение о критически важных минералах стало частью более широкого мирного соглашения, которое предлагает Дональд Трамп. Бессен отметил, что визит в Украину демонстрирует, что российско-украинская война является главным приоритетом новой администрации США.

Передача полезных ископаемых - что известно

Недавно новый американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать Соединенным Штатам полезные ископаемые на 500 млрд долларов. Они рассматриваются в качестве оплаты за военную помощь.

Однако незадолго до того президент Украины публично подчеркивал, что соглашение с США об украинских ресурсах не предусматривает их дарения Америке. По словам Зеленского, речь идет о совместной разработке месторождений, к которым американцы будут иметь приоритетный доступ по сравнению с другими иностранцами.

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