По мнению Ступака, поляки не зря усиливают оборону на границе.

Бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал, к каким провокациям могут прибегнуть боевики ЧВК "Вагнер" в странах Европейского Союза, в частности в Польше, пишет 24 канал.

"Мы любой сценарий не исключаем. Очень радуюсь, что поляки серьезно это воспринимают и усиливают оборону на границе, - сказал он. - Те "вагнеровцы", которые находятся в Беларуси, – это не зэки. Это костяк, которого нужно остерегаться. Они очень профессиональные и имеют большой боевой опыт в Сирии, Ливии, ЦАР".

По его словам, наемники ЧВК "Вагнер" могут устраивать такие провокации:

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похищать польских пограничников или устраивать перестрелки с ними;

заходить вглубь и делать диверсионные акции;

активизировать миграционный кризис с беженцами из Сирии и Ливии.

Беларуские вертолеты залетели в Польшу - что сообщалось

Как писал УНИАН, в августа два вертолета ВВС Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. При этом Варшава не сразу подтвердила нарушение границы.

Позже беларуских пилотов, которые вторглись в воздушное пространство Польши, перебазировали в Мачулищи.

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