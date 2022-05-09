Российская армия совершила военные преступления в Украине, убила тысячи гражданских, и создала гуманитарную катастрофу.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет о запрете въезда для более 2,6 тыс. российских и белорусских военных и должностных лиц из-за войны против Украины.

Об этом госсекретарь США сообщил в микроблоге Twitter.

"Российские силы совершили военные преступления в Украине, убили тысячи гражданских, и создали гуманитарную катастрофу. В ответ Государственный департамент США применил визовые ограничения для более 2 тыс. 600 российских и белорусских военных и других чиновников для усиления ответственности", - отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что Турция закрыла небо для российских самолетов, перевозивших солдат в Сирию.

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