Заседание было прервано из-за массовых беспорядков.

Конгресс США сегодня продолжит утверждение результатов выборов президента, на которых победил Джо Байден.

Об этом сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в письме к коллегам, пишет CNN.

По ее информации, решение о возобновлении заседания приняли лидеры Конгресса. Они намерены продолжить работу после "готовности" Капитолия, в здании которого ранее произошли стычки.

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Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информацию сенатора-"демократа" Чака Шумера, утверждать результаты выборов продолжат в 20:00 по местному времени (3:00 - по Киеву).

Штурм Капитолия: что произошло в Конгрессе

Сторонники Дональда Трампа, проводившие митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намерены утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли столкновения с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одной погибшей участнице протестов.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очищения и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.

В Вашингтоне уже ввели комендантский час и обезвредили две бомбы.

Сотрудники правоохранительных органов оттеснили участников беспорядков с территории Капитолия, применяя слезоточивый газ и световые гранаты.

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Автор: Юрий Годован