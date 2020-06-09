В США прощаются с Джорджем Флойдом (фоторепортаж)

Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронят рядом с матерью.

В США проходит церемония прощания с Джорджем Флойдом, которого при задержании убили полицейские.

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Панихида несколько дней проходила в церкви "Фонтан похвалы" в Хьюстоне.

Сегодня Флойда должны похоронить в Пирленде, где он вырос, рядом с матерью.

Напомним, полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за намерение расплатиться фальшивыми деньгами. После задержания темнокожий мужчина задохнулся - полицейский задушил его, прижимая коленом к земле. Эта смерть вызвала массовые протесты во многих городах США.

Всего в столкновениях с полицией и во время погромов погибли по меньшей мере одиннадцать человек. Раненых – десятки, среди них копы. Задержанных - уже более девяти тысяч человек.

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