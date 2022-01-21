Госсекретарь США сообщил, что Соединенные Штаты и союзники не отступят от защиты ряда фундаментальных принципов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что не может быть "торговли" в вопросе суверенного права украинцев самостоятельно определять свое будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Женеве после встречи с Лавровым.

Он подчеркнул, что сегодня в Женеве состоялись "не переговоры, а откровенный обмен озабоченностями и идеями".

"Я снова сказал министру Лаврову, что в отношении озабоченностей по поводу безопасности, о которых Россия заявила в последние недели, Соединенные Штаты и наши европейские союзники готовы использовать все возможные средства, чтобы рассмотреть их в духе взаимности, что, попросту говоря, означает, что Россия тоже должна рассмотреть наши озабоченности. Существует несколько шагов, которые мы можем сделать, все мы, включая Россию, чтобы увеличить открытость, уменьшить риски, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и построить доверие", - заявил Блинкен.

"Я непосредственно передал министру Лаврову наши конкретные озабоченности относительно действий России, которые ставят под угрозу и подрывают мир и безопасность не только в Украине, но и во всей Европе, и также в мире. Я также высказал несколько идей, чтобы уменьшить напряжение и усилить безопасность, которые мы разработали в консультациях с нашими партнерами и союзниками", - сказал Блинкен.

Как подчеркнул госсекретарь США, он четко дал понять Лаврову, что есть определенный перечень вопросов и фундаментальных принципов, которые Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами настроены защищать.

"Они включают те (действия России, нарушающие принципы - УНИАН), которые препятствуют суверенному праву украинского народа определять свое собственное будущее. Здесь нет места для торговли, вообще", - сказал он.

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Напомним, что 21 января в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на фоне новостей об угрозе российского вторжения в Украину. Переговоры продолжались всего 1,5 часа.

Накануне Блинкен в разговоре с журналистами подтвердил, что особого прорыва от разговора с Лавровым не ждет однако США важно услышать, что Россия решила по результатам саммита НАТО на прошлой неделе.

Лавров перед началом переговоров в Женеве сказал то же, заявив, что Москва "ждет ответа от США на свои гарантии безопасности".

О каких "гарантиях безопасности" идет речь

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".

19 января президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, поскольку она столкнется с серьезными последствиями в виде санкций. По его словам, в частности, российские банки не смогут проводить операции в долларах. В то же время Байден признал, что Россия имеет значительное военное преимущество над Украиной и, вероятно, сможет одержать победу в случае широкомасштабного конфликта.

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