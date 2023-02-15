Сбитый беспилотник пытался вести разведку в районе военного объекта американской миссии.

Военные США сбили на территории Сирии беспилотный летательный аппарат, вероятно, иранского производства. Он проводил разведку вблизи американской военной базы.

Как сообщает Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США в Twitter, иранский беспилотник сбили вчера, 14 февраля, примерно в 14:30. Летательный аппарат пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.

CENTCOM также опубликовал несколько кадров с места инцидента. На одном из них виден беспилотник в небе, а на другом - результат его сбивания.

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Ситуация в Сирии: последние новости

Российская Федерация собралась перебрасывать из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений". Российская сторона проинформировала о своих планах Израиль и попросила не вмешиваться. Однако все пошло не по плану оккупантов.

В конце октября Израиль нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли делать иранские дроны. Сирийские средства противовоздушной обороны якобы сбили часть ракет, однако другие попали в некоторые объекты вблизи столицы и вызвали разрушения.

Также ранее сообщалось, что Израиль ударил по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов: поток боеприпасов и запчастей к иранским БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года.

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