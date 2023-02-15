Военные США сбили на территории Сирии беспилотный летательный аппарат, вероятно, иранского производства. Он проводил разведку вблизи американской военной базы.
Как сообщает Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США в Twitter, иранский беспилотник сбили вчера, 14 февраля, примерно в 14:30. Летательный аппарат пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.
CENTCOM также опубликовал несколько кадров с места инцидента. На одном из них виден беспилотник в небе, а на другом - результат его сбивания.
Ситуация в Сирии: последние новости
Российская Федерация собралась перебрасывать из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений". Российская сторона проинформировала о своих планах Израиль и попросила не вмешиваться. Однако все пошло не по плану оккупантов.
В конце октября Израиль нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли делать иранские дроны. Сирийские средства противовоздушной обороны якобы сбили часть ракет, однако другие попали в некоторые объекты вблизи столицы и вызвали разрушения.
Также ранее сообщалось, что Израиль ударил по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов: поток боеприпасов и запчастей к иранским БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года.