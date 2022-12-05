Российская сторона уже проинформировала об этом Израиль и попросила не вмешиваться.

Российская Федерация собралась перебрасывать из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений".

Как сообщает Newsru.co.il, российская сторона уже проинформировала о своих планах Израиль. Во время переговоров Москва попросила Иерусалим не вмешиваться в процесс.

"По словам источника, знакомого с содержанием переговоров, их темой является намерение России перебросить часть "стратегического вооружения" из Сирии в Украину. Россия просит Израиль не мешать переброске и не вмешиваться в процесс", — пишет издание.

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Как Израиль препятствует России в Сирии

Хоть Израиль и отказался поставлять Украине оружие, страна все равно помогает блокировать вооружение для россиян. В конце октября Израиль нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли делать иранские дроны. Сирийские средства противовоздушной обороны якобы сбили часть ракет, однако другие попали в некоторые объекты вблизи столицы и вызвали разрушения.

Также ранее сообщалось, что Израиль ударил по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов: поток боеприпасов и запчастей к иранским БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года.

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