В окрестностях Дамаска расположены военные объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской военной группировки "Хизбулла".

В Сирии обвинили Израиль в нанесении ракетных ударов по окрестностям Дамаска в ночь на 27 октября.

В подконтрольном режиму Башара Асада агентстве SANA сообщили, что сирийские средства противовоздушной обороны якобы сбили часть ракет, однако другие попали в некоторые объекты вблизи столицы и вызвали разрушения.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu на окраинах Дамаска расположены военные объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанского военного группировки "Хезболла".

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По данным источников Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующейся в Великобритании, израильские удары по Сирии утром в четверг были нацелены на склады оружия и боеприпасов, а также поддерживаемый Ираном штаб ополчения в районе международного аэропорта Дамаска.

"Израиль нанес шесть авиаударов, в том числе четыре авиаудара по складам оружия и позициям иранской полиции и ливанской "Хезболлы" в районе Мазарея к западу от аэропорта Дамаска, тогда как два авиаудара нанесли по районам юго-западу от аэропорта Дамаска. Было слышно два израильских удара, которые привели к сильным взрывам, тогда как остальные четыре удара были менее сильными", - пишет SOHR.

Пока официальных комментариев от Израиля по этим обвинениям не поступало.

В SOHR отмечают, что это уже 28-й удар Израиля по территории Сирии с начала года и третий меньше чем за неделю.

В частности, 21 октября, по данным SOHR, Израиль в результате авиаудара уничтожил на военном аэродроме Димас оборудование для производства иранских беспилотников. По данным правозащитников, в последнее время Иран и его боевики полностью контролировали этот аэродром.

Ситуация в Сирии

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. В ситуацию вмешалась Россия, армию которой пригласил так называемый президент этой страны Башар Асад. Асад пришел к власти 21 год назад, сменив на этом посту своего отца, который управлял Сирией три десятка лет. С начала гражданской войны Асада "переизбирали" дважды, держаться у власти ему помогают Россия и Иран.

Режим Башада Асада в Сирии, который поддерживает Россия, находится под значительными международными санкциями из-за обвинений в нарушении прав человека.

Под покровительством Асада российские военные совершали военные преступления, нанося массированные авиаудары по городам с гражданскими и применяя против мирных граждан химическое оружие. В частности, международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI), работающая под эгидой ООН, представила доклад о военных действиях, которые велись на территории страны в период с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года. По данным комиссии, в частности, в результате наземных наступлений и авианалетов, совершенных в обозначенный выше период, в Сирии были убиты и ранены десятки мирных жителей, а также разрушен целый ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе рынки и больницы.

На территории страны расцвели ячейки террористической группировки "Исламское государство", что побудило США и другие страны ввести туда свои войска для борьбы с ИГИЛ-овцами.

В конце 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Позже стало известно, что США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.

Два года назад Россия, поддерживающая силы президента Сирии Башара Асада, и Турция, поддерживающая оппозиционные группы, договорились о прекращении боевых действий. Россия продолжает контролировать воздушное пространство Сирии.

Сирия и Украина

В апреле этого года стало известно, что Россия намерена привлечь к войне против Украины 16 тысяч наемников из Сирии. Тогда издание NYT сообщало, что около 300 солдат, которые уже находились в России, являются представителями 25-й дивизии сирийской армии, известной как силы "Тигр". Они считаются элитными и тесно сотрудничают с российскими офицерами. Россияне предложили им 1200 долларов в месяц в течение шести месяцев, с бонусом в 3000 долларов, когда они вернутся в Сирию.

29 июня Сирия признала "независимость" так называемых "ЛДНР". В министерстве иностранных дел Сирии заявили, что вскоре установят дипломатические отношения с псевдореспубликами.

30 июня Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

В МИД напомнили, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

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