Кремль будет искать нестабильности в Европе и Соединенных Штатах Америки, убежден Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин использует угрозу ядерной войной, чтобы разжечь нестабильность в США и Европе, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью CBS он отметил, что Кремль ждет, когда США станут менее стабильными, к примеру, во время президентских выборов 2024 года.

"Я думаю, что он будет продолжать угрожать. Он ждет, пока Соединенные Штаты станут менее стабильными. Он думает, что это произойдет во время выборов в США. Он будет искать нестабильности в Европе и Соединенных Штатах Америки. Он будет использовать риск использования ядерного оружия для подпитки [нестабильности]. Он будет продолжать угрожать", - сказал Зеленский.

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Угроза ядерной войны - последние оценки

В июне российский диктатор Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет необходимости бить по Украине ядерным оружием. В то же время мировые лидеры и эксперты отмечают, что возможность применения такого вооружения страной-оккупантом сохраняется.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо предупредил европейских лидеров и граждан, что не надо отвергать риски эскалации войны, которую Россия ведет против Украины. В частности, по его убеждению, все еще может дойти до использования ядерного оружия.

Генерал-лейтенант Соединенных Штатов Америки в отставке Бен Ходжес также подчеркивает, что необходимо серьезно воспринимать угрозу ядерной войны.

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