Правда, в отличие от советской империи, современную КНР вряд ли можно назвать "Верхней Вольтой с ракетами"

Действующему президенту США и Госсекретарю может не понравиться сравнение их первых шагов во внешней политике с действиями Рональда Рейгана 40 лет назад. Поэтому вместо этого их можно сравнить с подходами Гарри Трумэна.

Даже до острой встречи высокопоставленных чиновников Китая и США в Анкоридже Джо Байден и Энтони Блинкен, казалось, придерживались принципа, согласно которому в дипломатии мудро знать собственное мнение и позаботиться, чтобы о нем знали другие тоже. Об этом пишет Washington Post.

Читайте такжеThe Economist: Интернет так и не принес свободу в Китай, почему?Гарри Трумэн сделал это 23 апреля 1945 года после всего 11 дней на посту президента США, когда провел встречу с Вячеславом Молотовым. Когда Трумэн "разнес" советского дипломата за то, что СССР не выполняют свои обещания времен Второй мировой войны, Молотов пожаловался, что так с ним еще никто никогда не говорил. На это президент США ответил: "Выполняйте свои договоренности, и с вами не будут так говорить".

Как-то Франклин Рузвельт сказал экс-послу США в Москве, что у него было "предчувствие" в отношении Иосифа Сталина.

"Если я дам ему все, что могу и ничего не попрошу за это, он не будет пытаться еще что-то аннексировать, а будет работать на мир демократии и мира", - якобы сказал Рузвельт.

Трумэн, который был выходцем из политической машины Тома Пендергаста в Канзас-Сити, исповедовал другие идеи.

Спустя 9 дней на посту президента США Рональд Рейган во время своей первой пресс-конференции сказал, что, имея дело с СССР, стоит помнить, что советские лидеры "оставляют за собой право совершить любое преступление, лгать, жульничать, чтобы достичь своих целей". 8 июня 1982 года во время Вестминстерской речи в Палате общин британского парламента назвал Холодную войну битвой между добром и "тоталитарным злом". 8 марта 1983 года в своей речи Рейган назвал СССР "империей зла" и "центром зла в современном мире".

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: Байден дал понять Путину, что не ищет дружбыРиторика Рейгана выполняла его политику изменения морали Холодной войны. Он считал, что политика разрядки Ричарда Никсона потеряла моральную четкость, необходимую для воплощения его видения результата: "Мы побеждаем, они проигрывают".

Байден и Блинкен точно не ожидают, что противостояние с Китаем закончится так окончательно, если вообще закончится. Китай нельзя назвать "Верхней Вольтой с ракетами", как когда-то СССР. Сенатор Дэниел Патрик Мойнихан в 1980-х годах заметил: если страны Азии поставляют миру микросхемы, СССР торгует "икрой, мехом и фруктами, товарами на обмен общества охотников и собирателей". Однако, Китай вплетен в глобальную экономику. Он может многое потерять из-за риторики, которая выставляет его опасным варваром.

Корпоративная Америка сделала бесконечно много жестов, которые указывали на китайские грехи. В то же время, она зарабатывала большое состояние на продуктах, изготовленных китайским принудительным трудом. Корпоративная Америка даже не пискнула ни о чем из того, что могло бы оскорбить тиранов-ленинистов и затруднить доступ к китайским потребителям. Это раздвоение становится очень странным. Пять месяцев назад предыдущий госсекретарь Майк Помпео включил в американскую политику признание жестокого обращения Китая с уйгурами "геноцидом". Кандидат в президенты Байден тоже так говорил.

Недавно Байден согласился с журналистом, что Владимир Путин - "убийца". Но за 10 лет до этого в интервью для New Yorker он расказал, как однажды сказал Путину лично: "Думаю, у тебя нет души". Блинкен употребил слово "подавление", когда описывал то, что Пекин, несмотря на обязательства, делает с демократией Гонконга. И это, по мнению Washington Post, было удачной риторикой.

Читайте такжеWashington Post: Убийцу назвали убийцей, почему это новость?На Аляске один из высокопоставленных членов Компартии Китая в сфере иностранных дел нарушил установленное правило о выделении двух минут на вступительное слово. Он произносил свою речь 16 минут. Это подвело черту под тем, как за день до встречи на Аляске Блинкен включил в "черный список" санкций 24 из 25 членов китайского "политбюро". Их наказали за превращение Гонконга в современную азиатскую версию Чехословакии за 1939 год.

Китайские колючие разговоры о "снисхождении" США, так же как и разговоры о "столетии унижения" (от первой Опиумной войны до победы коммунистов в гражданской войне в 1949 году), кажутся симптомами гнетущей неуверенности. Она может усилиться, если Байден и Блинкен успешно разовьют так называемый "Квадрат", который состоит из США, Индии, Японии и Австралии и должен стать противовесом Китаю.

Итого эта четверка имеет 1,85 миллиарда человек населения и общий ВВП на уровне 30,8 триллионов долларов. В свою очередь, в распоряжении Китая 1,4 миллиарда граждан и 14,3 триллиона долларов ВВП. "Квадрат" может стать аналогом мер Трумэна по сдерживанию СССР, о которых он объявил на заседании Конгресса через 22 месяца после жесткой встречи с Молотовым.

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Перевод: Лесь Дымань