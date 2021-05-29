Белый дом призвал Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных и начать настоящий политический диалог с оппозицией.

Минфин США разрабатывает возможность введения персональных санкций против режима Лукашенко. После американский глава Джо Байден должен поддержать предложение и его подписать.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Помимо этого, Вашингтон возобновляет ранее снятые санкции с 9 крупных белорусских предприятий.

Введение санкций должно состояться 3 июня.

Читайте такжеУ Байдена хотят выделить $255 миллионов на помощь УкраинеТакже США приостанавливают соглашение о воздушном сообщении с Беларусью от 2019 года.

"Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу поддержку народу Беларуси", – заявила Псаки.

Белый дом призвал Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных и начать реальный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданами для проведения честных президентских выборов с участием международных наблюдателей.

Решение США приняли в ответ на задержание 23 мая в аэропорту "Минск" белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Чтобы принудительно посадить пассажирский самолет Ryanair, на борту которого находился Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой, Лукашенко приказал поднять в небо истребитель Миг-29, а местные диспетчеры сообщили экипаж о якобы "бомбу" в салоне.

Протасевича и Сапегу арестовали. Они дали на камеру показания, в которых якобы признаются в том, в чем их обвиняют силовики.

Страны ЕС и соседи Беларуси осудили действия Лукашенко, ряд авиакомпаний в настоящее время осуществляет рейсы в обход республики. 27 мая стало известно о подготовке очередного пакета санкций против ответственных за задержание Протасевича должностных лиц.

Беларусь находится под санкциями ЕС с 2020 года – со времени силового подавления протестов в стране в связи с фальсификацией президентских выборов и политического преследования оппонентов Александра Лукашенко.

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Автор: Яна Ставская