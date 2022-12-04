США сосредоточатся на этом вопросе вместо возобновления работы ядерной сделки с Ираном.

Соединенные Штаты Америки сосредоточатся на том, чтобы сорвать поставки из Ирана в Россию вооружения, которое агрессор будет использовать в войне против Украины, а не на возобновлении работы ядерной сделки.

Как пишет издание Bloomberg, специальный посол Штатов по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Тегеран пока не стремится возобновлять работу ядерной сделки.

"Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа", – отметил Малли.

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Издание отмечает, что Иран наращивает деятельность по обогащению урана и ограничивает международный мониторинг. В прошлом месяце на встрече МАГАТЭ страну осудили за то, что она помешала исследованию частиц урана, обнаруженного на нескольких незаявленных объектах. Кроме того, Иран требует прекратить расследование МАГАТЭ в рамках любого возобновления ядерной сделки, а США и союзники это условие отвергают.

И хотя официально от переговоров с Ираном не отказывались, фактически они заморожены с конца августа. Поэтому Штаты заинтересованы в том, чтобы сосредоточить все силы на том, чтобы сорвать потенциальные поставки оружия из Ирана в Россию.

Малли добавил, что если Иран отправит России баллистические ракеты или поможет построить мощности для производства оружия, это будет означать, что Иран "перешел еще одну черту".

Война России против Украины: роль Ирана

Осенью Россия активно использовала иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине. Однако в последние недели ноября эти беспилотники оккупанты почти не запускали.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что уменьшение применения россиянами иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" может свидетельствовать как об окончании запасов, так и о смене тактики их дальнейшего использования.

По данным СМИ, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро наличными и передала ряд захваченных на войне образцов западного оружия в обмен на дроны-камикадзе. В Иран попало британское и американское вооружение.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация заключила с Ираном сделку о производстве дронов на российской территории. Отмечается, что Кремль достиг соглашения с иранскими властями о начале производства сотен беспилотников на российской территории в начале ноября.

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