В руки Ирана попали образцы британского и американского оружия.

Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро наличными и передала ряд захваченных на войне образцов западного оружия в обмен на дроны-камикадзе, которые РФ применяет для атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как рассказал источник в области безопасности на условиях анонимности телеканалу Sky News в Иран попало британское и американское вооружение.

У британского телеканала оказались снимки, на которых зафиксировано движение двух российских самолетов Ил-76 в Тегеране 20 августа 2022 года. Утверждается, что именно на этих самолетах перевозились наличные и образцы захваченного в Украине вооружения. Как пишет Sky News, Россия передала Ирану британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger.

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Как сообщил источник телеканала, оружие было частью военной техники Британии и США, переданной для украинских военных, которая "попала в руки россиян".

Отмечается, что в обмен на деньги и западные образцы вооружения Иран передал РФ более 160 БПЛА, среди которых 100 дронов-камикадзе Shahed-136. Кроме того, Кремль получил 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, которые способны сбрасывать боеприпасы.

Кроме того, по данным источника Sky News, в течение последних дней между Ираном и Россией была достигнута договоренность о дальнейшей поставке дронов на сумму 200 миллионов евро. Также утверждается, что с 20 августа беспилотники из Ирана в РФ транспортировали по меньшей мере пять российских самолетов.

Иранское оружие на войне в Украине

Россия применяет иранские-дроны камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как сообщало ГУР МО, детали иранских беспилотников, которые Россия применяет в войне против Украины, были изготовлены после полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля. Так, иранский "Mohajer" собран из деталей, изготовленных в разных странах, но большинство этих комплектующих были из США.

Кроме того, Россия может получить иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут дать российским войскам небольшое преимущество. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что РФ не сможет массированно обстреливать ими Украину.

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