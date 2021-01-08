Юрий Куликов

Президент США Дональд Трамп, наконец-то, признал, что не будет править самым мощным государством мира второй срок и что новое американское правительство будет приведено к присяге в установленные законом сроки.

В своем видеообращении к нации он пообещал сместить фокус на достижение «плавной передачи власти» в стране. При этом Дональд, посвятивший последние месяцы своего правления отчаянной борьбе с результатами выбора американских избирателей, остался верен себе и не поздравил победителя ноябрьских президентских выборов Джо Байдена, который в полдень 20 января даст присягу в качестве нового президента США.

Два месяца отчаянной борьбы за сохранение президентского кресла закончились для Трампа общенациональным позором на глазах всего мира

Два месяца отчаянной борьбы за сохранение президентского кресла закончились для Трампа 6 января общенациональным позором на глазах всего мира. На этот день, на который планировалась совместная сессия двух палат американского парламента для сертификации голосования выборщиков на президентских выборах, Дональд собрал в Вашингтоне своих сторонников, а затем на митинге призвал многотысячную толпу к походу на здание Капитолия с целью повлиять на голосование народных избранников.

Возбужденные избиратели прислушались, но как порой бывает на массовых акциях, ситуация стала быстро выходить из-под контроля. А так как в центре Вашингтона собрались лояльные к действующей власти люди, то правоохранители находились в расслабленном состоянии и были без подкреплений.

Рассерженная толпа преимущественно белых мужчин окружила Капитолий, смяла жиденький кордон охраны, начала бить в здании стекла, ломать двери, драться с охраной и затем ворвалась в храм американской демократии. Американские парламентарии прервали свою работу, началась эвакуация. Прозвучали первые выстрелы. Погибли пять человек, включая одну женщину, получившую пулю в грудь, и полицейского офицера.

Капитолий такого позора никогда не видел. Как, впрочем, и американский народ, и весь мир

Последний раз вооруженные люди входили в американский парламент в 1814 году, когда иностранные захватчики - британские войска сожгли часть Вашингтона. Впрочем, с того времени здание Капитолия было полностью перестроено, так что можно сказать, что эти стены такого позора никогда не видели. Как, впрочем, и американский народ, и весь мир.

Трамп мог остановить эту кровавую вакханалию одним сообщением в соцсетях, но не сделал этого, что наталкивает на мысль, что учиненное парламентариям и собственному народу унижение нравилось 45-му президенту США. Впрочем, это отвечает психологическому портрету инфантильного Трампа: раз ему нанесли обиду, то пускай страдания ощутят и другие.

Со дня президентских выборов 3 ноября он провел в бесконечных попытках любым оспорить его результаты. При этом никаких убедительных доказательств фальсификации Трамп привести не сумел, но своих сторонников манипуляциями и ложью удалось мобилизировать.

Открытое пренебрежение волей большинства избирателей и принципам демократии, на которой базируется американское общество, большинству американцев не понравилось. За день до попытки «восстания» в Вашингтоне довыборы сенаторов в штате Джорджия принести победу противникам Трампа. Оба портфеля достались представителям Демократической партии, что позволило демократам получить контроль над Сенатом. Вина в этом стратегическом поражении полностью лежит на совести Трампа.

Далее последовало бессмысленное с точки зрения логики подстрекательство в Вашингтоне к нападению и закончившийся кровопролитием штурм Капитолия.

В результате, даже самые близкие сторонники стали отворачиваться от Трампа: сенаторы и парламентарии, включая вице-президента Майкла Пенса и других лидеров родной для Дональда Республиканской партии, оперативно вернулись к работе и завершили процесс законодательного оформления избрания Байдена новым президентом Америки.

Покатившийся снежный ком потянул за собой другие радикальные последствия. Возмущенные поведением Трампа министры и высокопоставленные чиновники начали массово подавать в отставку. Начался исход с тонущего корабля, и этот процесс уже не остановить. Лидеры Демократической партии призвали к началу процедуры импичмента.

Возможно, еще несколько дней назад Трамп ставил целью попортить нервы своему нелюбимому сменщику и максимально делигимитизировать 46-го президента США, то после 6 января ситуация радикально изменилась. Трампизм принес первую кровь и становится токсичным.

Конечно, не все сторонники Трампа являются расистами, но является очевидным, что часть из них отчаянно защищают свои расовые привилегии. Часть этих людей относится с презрением к либеральным ценностям и не видит особой пользы в демократической системе правления, которая не гарантирует им командных высот. Новая многонациональная и мультикультурная Америка с их точки зрения несет угрозы.

Трампизм принес первую кровь и становится токсичным

События последних дней показывают, насколько остры противоречия и высоки ставки в борьбе, но прошедшие выборы говорят, что эти перемены не остановить.

Конечно, еще рано отправлять Трампа на пенсию. Он еще попытается «восстать из пепла» и, например, выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Но получиться ли это после всего произошедшего и того, что произойдет после ухода из Белого Дома, когда по его следу будут «пущены все псы» американской правоохранительной системы?

В январе 2017 года Трамп в своей инаугурационной речи к удивлению многих назвал предшествующий период годами «резни» для Америки и пообещал эту «резню» прекратить. Дональд тем самым прозрачно намекал на личную оценку своего предшественника – первого темнокожего президента США Барака Обамы.

Четыре года правления Трампом Соединенными Штатами Америки запомнились отчаянной попыткой разрушить базовые демократические институты, включая свободу прессы и избирательный процесс, и под занавес - превращением своей страны в подобие «банановой республики», в которой вопросы смены власти решаются не голосованием на выборах, а силой кулака. Эпоха Трампа завершилась для американцев настоящей резней. В буквальном смысле слова.

Юрий Куликов

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