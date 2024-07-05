В Министерстве обороны Грузии выразили сожаление в связи с решением США.

США в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией отложили на неопределенный срок запланированные в там учения Noble Partner ("Достойный партнер"), заявили в Пентагоне. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.

Решение, согласно заявлению, связано с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных партнеров в том, что они якобы оказывали давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину, а также участии в двух попытках переворота против правящей партии "Грузинская мечта". В Вашингтоне эти обвинения назвали ложными.

"Таким образом, правительство США решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии", - заявили в оборонном ведомстве.

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В заявлении отмечается, что решение было непростым, и Вашингтон продолжит партнерство с властями Грузии, так как намерен продолжать укреплять способности страны защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность.

В Министерстве обороны Грузии выразили сожаление в связи с решением США. В ведомстве заявили, что США и Грузию в сфере обороны связывают сложившиеся десятилетиями партнерские отношения, которые основаны на общих интересах обеих стран.

Отношения США и Грузии

Отношения Грузии с западными партнерами, в том числе США, ухудшились на фоне принятия грузинскими властями вызвавшего волну протестов в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". США введут визовые ограничения против людей, ответственных за "подрыв демократии" в Грузии в связи с принятием закона об иноагентах.

На фоне беспрецедентной критики со стороны Запада и массовых протестов внутри страны грузинские власти обвинили бывшего американского посла Келли Дегнан в поддержке двух попыток революции в Грузии. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, если бы эти попытки увенчались успехом, в Грузии была бы открыта вторая линия фронта.

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