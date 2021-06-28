Соответствующее указание дал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

США нанесли авиаудары по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев на границе Ирака и Сирии.

Об этом на своем сайте сообщает американское Минобороны.

В заявлении Пенгатона говорится, что соответствующее указание дал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотников на персонал и объекты США в Ираке", - сказано в сообщении.

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По утверждению Пентагона, удары были нанесены по объектам и хранилищам оружия в двух местах в САР и одном - в Ираке: данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных на интересы Соединенных Штатов в Ираке. Там добавили, что американская сторона предприняла "необходимые, уместные и намеренные действия", которые направлены на "ограничение риска эскалации", а также и для того, чтобы "послать ясный и недвусмысленный сигнал в целях сдерживания".

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Автор: Олег Давыгора