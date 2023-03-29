Китай и РФ развертывают лазеры, способные выводить из строя спутники и нарушать военные и гражданские коммуникации и это вызывает беспокойство у США.

Минобороны США начало готовить космические силы к возможному конфликту с Китаем и Россией в космосе на фоне роста потенциальных угроз со стороны этих стран.

Как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), причиной для этого послужило то, что Китай и Россия развертывают ракеты и лазеры, способные выводить из строя спутники, что вызывает нарушения военные и гражданские коммуникации.

По данным WSJ, Белый дом уже предложил увеличить годовой бюджет космических сил на $4 до $30 млрд. Эта сумма превысила финансирование других подразделений американских вооруженных сил. Кроме того, впервые в статью расходов на космические силы была включена покупка тренажеров для подготовки военных подразделения к возможным боевым действиям.

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Главным элементом военных контрактов космических сил на запуск ракет будет их защита от атак Китая. По словам руководителей подразделения, цель этих мер - защитить спутники от оборудования противника, а также сделать их менее восприимчивыми к лазерам и глушению из космоса или с земли.

Космические силы США

Космические силы США стали шестым видом Вооруженных сил страны. Они предназначены для проведения военных операций в космосе. Созданы 20 декабря 2019 года. В их обязанности входит защита интересов США и сдерживание актов агрессии путем проведения операций в космосе.

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