Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены, заявил спикер Пентагона.

Спикер Пентагона Патрик Райдер отреагировал на ответный удар США после атаки американской военной базы на северо-востоке Сирии в районе Грин-Виллидж, которую совершили поддерживаемые Ираном боевики.

"Мы продолжаем оценивать результаты наших ударов. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены", - заявил он журналистам, передает Укринформ.

При этом он не стал говорить о потенциальных предстоящих операциях и добавил:

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"Кроме того, что мы всегда оставляем за собой право на адекватный ответ".

Удар по военной базе США в Сирии - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, накануне поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии.

Известно, что в результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро были ранены.

Вашингтон ответил на атаку ударом по иранским наемникам. Американцы совершили "налет" на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.

Президент США Джо Байден, реагируя на атаку на американскую базу в Сирии, предупредил Иран, что Вашингтон будет "решительно действовать" для защиты свои своих граждан.