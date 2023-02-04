Ранее американская разведка зафиксировала китайский аэростат над северной частью Соединенных Штатов Америки.

Пентагон может решиться применить силу и сбить китайский шар-шпион, который ведет слежку за северными территориями США.

Как сообщает телеканал ABC11, Вашингтон намерен подождать удачного момента и попытаться сбить аэростат, когда тот будет в небе над Атлантическим океаном.

"В этот момент предполагается подождать, пока аэростат не окажется над Атлантическим океаном, а затем попытаться сбить его и вытащить обломки", - говорится в заявлении.

На данный момент прорабатываются шаги для обеспечения защиты населения. Говорят, что для осуществления этой миссии США потребуется существенное локализованное закрытие воздушного пространства.

Китайский шар-шпион в воздушном пространстве США

3 февраля представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что над территориями США был зафиксирован китайский шар-шпион. По его словам, разведка уже несколько дней отслеживает его перемещение.

Сообщалось, что воздушный объект зафиксировали в небе северных территорий США. Позже в Пентагоне заявили, что еще один воздушный шар появился над Латинской Америкой.

Это вызвало дипломатический скандал между Пекином и Вашингтоном. Со своей стороны Китай заявил, что огромный аэростат просто снесло ветром ближе к США. Он якобы используется для ведения исследовательской деятельности, а не для шпионажа.

Ранее с целью предупредить шпионскую деятельность КНР в Вашингтоне приняли решение разорвать сотрудничество с местными компаниями Huawei и ZTE. В конце прошлого года США запретили продажу продукции этих компаний на своей территории.

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