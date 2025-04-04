Прогресс, которого нет: американские переговорщики проигрывают россиянам, - WP

Аналитики отмечают, что США отправили на переговоры против опытных российских дипломатов достаточно слабую переговорную команду.

Аналитики утверждают, что американские переговорщики уступают россиянам на переговорах по войне в Украине. Администрация Дональда Трампа дважды заявляла о значительном прогрессе в мирных переговорах, в частности относительно частичного прекращения огня по энергетической инфраструктуре и в акватории Черного моря. Однако все стороны впоследствии представили значительно разные интерпретации этих договоренностей, и боевые действия продолжаются, пишет The Washington Post.

Трамп хочет прогресса

Сначала Украина и США говорили о прекращении огня по всей гражданской инфраструктуре, тогда как Россия утверждала, что это касается только энергетической инфраструктуры. В обоих случаях каждая из сторон обвиняла другую в нарушении соглашения.

В своем выступлении президент Трамп сказал: "Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами. Но мы должны остановить это".

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Это был конфликт, который Трамп обещал решить за 24 часа, но реальные результаты переговоров значительно подорвали доверие к процессу и к беспристрастности американских посредников.

Недавно Трамп даже возмутился, что диктатор Владимир Путин поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского и заявил о стремлении заменить его до начала мирных переговоров. Это стало первым свидетельством того, что переговоры не развиваются так, как планировалось, а Кремль не демонстрирует готовности к значимым компромиссам, несмотря на несколько жестов доброй воли со стороны США.

Томас Грэм, старший директор по вопросам России в Совете национальной безопасности при администрации Буша, отметил:

"Я думаю, что это свидетельствует о том, что администрация Трампа очень стремится показать прогресс и скрыть будущие вызовы".

Джошуа Гумински, старший вице-президент Центра изучения президентства и Конгресса, отметил, что подход администрации Трампа можно трактовать как попытку укрепить доверие на начальном этапе переговоров.

"Я думаю, что это как переобучение искусству ведения переговоров, искусству сделки в эпоху Трампа", - сказал он.

Легкие визави

Стив Уиткофф, специальный представитель Трампа, в своих интервью назвал переговоры между Путиным и Трампом "эпическими" и "трансформационными", а также "чрезвычайно полезными для мира в целом". Но, по данным опросов, 75% украинцев считают, что мирное соглашение под руководством Трампа будет несправедливым или частично несправедливым.

Администрация Трампа уже в самом начале переговоров отказалась от некоторых важных инструментов влияния, таких как нормализация отношений с Москвой и фактическое признание российского контроля над оккупированными территориями, а также запрет для Украины вступать в НАТО. Это вызвало серьезные опасения относительно беспристрастности переговоров.

Руководитель Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер говорит:

"Мы видели, как президент Трамп и другие члены правительства США регулярно и публично шли на уступки. И это обычно не то, что делают в процессе, предшествующем переговорам".

Критики указывают на то, что команда США не может сравниться с опытными российскими дипломатами, которые имеют десятилетия опыта переговоров. Российская делегация включала таких лиц, как Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые являются ветеранами международной дипломатии. В то же время американская сторона во главе со Стивом Уиткоффом, который не имеет опыта работы с Россией, выглядит не так опытно.

Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, отметил:

"Для россиян это очень легкая команда, и они, безусловно, бегают вокруг своих американских коллег".

Он также добавил, что успех России заключается в том, чтобы убедить администрацию Трампа работать над улучшением отношений с Москвой параллельно с мирными переговорами.

"Подарок, который продолжают дарить"

Несмотря на то, что Трамп выразил свое возмущение в отношении Путина, его администрация все равно предлагает России важные уступки. К примеру, Кирилл Дмитриев, близкий соратник Путина, стал самым высоким российским чиновником, который посетил Вашингтон после вторжения России в Украину в 2022 году, и провел переговоры с Уиткоффом.

Габуев также заметил: "Россияне ожидают, что Трамп может стать подарком, который продолжает дарить российским внешнеполитическим целям".

Россия использует каждую возможность для манипулирования процессом. Например, Путин обнародовал неподтвержденную информацию о том, что большая группа украинских солдат попала в окружение, что Трамп без критики повторил. После того, как США объявили о прекращении огня в энергетической и портовой инфраструктуре, Кремль быстро изменил условия, заявив, что это касается только энергетических объектов.

"Поэтому из всех практических целей нет прекращения огня", - сказал Грэм, добавляя, что в результате мы имеем лишь иллюзию прогресса без реальных шагов.

Не менее важным моментом стала односторонняя позиция Виткоффа, который повторил кремлевские нарративы о незаконных референдумах на оккупированных территориях. Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований, считает, что Уиткофф фактически является "представителем Путина при Трампе".

Зеленский также неоднократно выражал обеспокоенность поведением Уиткоффа, заявив: "Уиткофф действительно очень часто цитирует нарративы Кремля. Я считаю, что это не приблизит нас к миру".

Сейчас обе стороны пытаются воспользоваться преимуществом в переговорном процессе. Россия стремится обвинить Украину в срыве мирного процесса, а США могут прекратить поддержку, что откроет двери для военной победы России. Украина, в свою очередь, пытается противостоять этому.

Грэм подытожил:

"Вопрос в том, хватит ли у администрации терпения продолжать эти переговоры и смогут ли они вести переговоры таким образом, чтобы добиться от российской стороны уступок".

Переговоры между США и РФ

Как сообщал УНИАН, Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

После встречи Дмитриев заявил российским СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченность".

В то же время NBC News писало, что окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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