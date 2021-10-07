Украинцам неоднократно предлагали уехать в Россию.

Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, об этом сообщил один из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана, сотрудник военной разведки Украины.

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина бросила их на верную гибель", – рассказал разведчик.

В сообщении отмечается, что по приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию.

Читайте такжеБез живой музыки: талибы установили новые правила проведения свадебТак, россияне сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет, и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.

В то же время, несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию.

Также сказано, что видео героической и высокопрофессиональной работы украинских разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и в очередной раз подтвердило фейковость российской пропаганды.

Эвакуация украинцев из Афганистана

Как сообщал УНИАН, в конце августа спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины вышли за пределы контролируемой территории аэропорта в Кабуле и в максимально опасной обстановке находили, забирали и спасали людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что много успешных операций нашей военной разведки остаются неизвестными широкой публике, но в этом году весь мир узнал о высоком уровне подготовки, мастерства и мужества украинских разведчиков после блестящего спасения украинцев и граждан других государств из столицы Афганистана.

Благодаря продуманным и решительным действиям украинской разведки, а также навыкам экипажей транспортной авиации Воздушных сил ВСУ было эвакуировано почти 700 человек.

Автор: Виталий Саенко