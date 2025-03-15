Маск отменил финансирование группы, которая спасает похищенных Россией детей

Эксперты группы отслеживали пропавших украинских детей с помощью технологии с открытым кодом.

Илон Маск приказал приостановить работу команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией, пишет Mirror.

До этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета. Они отслеживали пропавших украинских детей с помощью технологии с открытым кодом. Эксперты передавали свои выводы властям Украины, чтобы вернуть детей домой.

Отмечается, что команда Йельского университета помогла вернуть сотни детей. Впрочем, их работа приостановлена из-за сокращения федерального финансирования Илоном Маском.

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Похищение украинских детей

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения уже публиковала расследование о создании центров содержания украинских детей на территории РФ и оккупированного Крыма.

Также в причастности к депортации детей обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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