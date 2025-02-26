Европа может выстроить собственную систему на базе Германии, считает Роман Свитан.

Европа никуда не денется, в конце концов ей придется создавать собственную систему безопасности. Об этом в эфире Radio NV заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Политика тихого успокоения в течение десятков лет, которая проводилась европейскими политиками и США, она привела к тому, что Европа почти на 100% зависит от американских систем безопасности. Начиная от ядерки и заканчивая ПВО. Американцы своего не отпускают. Те пусковые установки, которые расположены в Румынии и Польше - это системы безопасности, чтобы прикрывать сами Соединенные штаты. Это все безопасность США, там безопасностью Европы даже не пахнет", - сказал Свитан.

Он также отметил, что внутренняя система безопасности Европы не должна строиться на основе союзов отдельных стран, а должна охватывать большой спектр территорий в радиусе 3-4 тысяч километров.

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"Это нужны и Средиземноморские базы, Атлантические, Северного моря и Черноморского. Это весь спектр безопасности Европы, его нельзя разделять. В итоге придут к общей системе евробезопасности от Англии до Турции", - добавил Свитан.

Эксперт пояснил, что учитывая географическую привязанность и экономические возможности, наиболее оптимальным вариантом будет создать центр такого союза в Германии. Свитан пояснил:

"Во-первых, из-за центральноевропейского расположения. Во-вторых, серьезный рынок вооружения, который они сами могут производить. Самая сильная европейская экономика. Германия может стать консолидирующим ключом для всей европейской безопасности. Скорее всего, так и будет. За 3-4 года можно выстроить, конечно, учитывая участие Украины. У Европы сейчас есть две армии, на которые она может опереться - украинская и турецкая".

Альтернатива НАТО в Европе: что известно

В середине февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу создать отдельные вооруженные силы. Он отметил, что Европа нуждается в этом на случай, если Соединенные штаты откажутся ее защищать.

Идею создания европейской альтернативы НАТО не отвергает кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц. Он также высказал предположение, что НАТО может "не сохраниться" до саммита в июне 2025 года.

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